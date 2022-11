Vos places pour "Moments de cirque" et nuit en roulotte le 9/12 !

Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, s’est récemment doté d’une nouvelle infrastructure : un Cirque écologique, merveilleux espace de spectacles plein de promesses. Dans ce cadre, le lieu instaure de nouveaux rendez-vous. " Moments de cirque " est le premier. Durant 4 jours - du 8 au 11 décembre - quelques 17 spectacles seront proposés par 10 compagnies.

►►►Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous invite à l'un de ces " Moments de cirque " à Marchin, le vendredi 9 décembre 20h, précédé par un souper à 18h30, et suivi par ue nuit en roulotte ! Un moment VIP inouliable.

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.