Vos places pour "Micro Danse #5 " au 140 le 29/01

Depuis cinq ans, le 140 vous fait découvrir trois instantanés dansés.

Le principe : la pièce ne peut excéder vingt minutes, les accessoires et décors ne sont permis que s’ils entrent dans une valise et le spectacle ne peut faire recours à plus de trois intervenants.

Les trois perfomeurs/performeuses de cette édition sont Solal Mariotte, Benoît Nieto Duran et Maxime Cozic

Micro Danse #5 est à découvrir le dimanche 29 janvier à 17h au théâtre 140.

