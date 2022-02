Vos places pour "Mazùt" aux Halles de Schaerbeek le 22/02

Deux êtres partent en quête de leur animal intérieur. Parce que l’humanité les dépasse. Parce qu’ils ont perdu leur instinct. Parce que le monde va trop vite.

Avant les hommes debout, avant les hommes pensants. Être juste un être qui respire et regarde le monde. Mazùt est un manifeste emportant tout dans un mouvement primitif empruntant aux mystères de l’art naïf, de l’art des fous ou des graffitis de rue.

Mazùt est un spectacle à voir aux Halles de Schaerbeek le mardi 22 février 20h.

