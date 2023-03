Vos places pour Maxime Le Forestier à Mons le 16/03 et à Bruxelles le 17/03

Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, il lui a offert à un nouveau public comme Maxime l'avait découvert dans son enfance. Un moment d’intense complicité entre deux artistes majeurs de la chanson française à découvrir sur la scène

du Théâtre royal de Mons le jeudi 16 mars à 20h et du Cirque Royal le jeudi 17 mars 20h

