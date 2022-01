Vos places pour "Mawda, ça veut dire tendresse" au Rideau de Bruxelles le 22/01

Mawda Shawri avait deux ans. Elle se trouvait dans une camionnette qui devait la ramener en Angleterre avec ses parents, son frère et une vingtaine d’autres personnes. La camionnette a été prise en chasse par la police sur une autoroute belge. Un policier a tiré. La balle a atteint Mawda à la tête.

Alors que le procès en appel du policier vient de débuter au tribunal du Hainaut, l'affaire Mawda est abordée au théâtre.

Huit comédiens (francophones et néerlandophones) se rassemblent pour prendre le temps d'exposer les faits et de relayer la parole des victimes.

Le spectacle est porté par la comédienne et metteuse en scène Marie-Aurore d’Awans et la cinéaste et par la journaliste Pauline Beugnies.

Spectacle bilingue surtitré, " Mawda, ça veut dire tendresse " est à l’affiche du théâtre Le Rideau à Bruxelles ce samedi 22 janvier à 20h30.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.

[ Concours événement selon les mesures sanitaires en vigueur. les noms des gagnants seront repris sur une liste à l'entrée]