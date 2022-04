Vos places pour "Marie des poules, Gouvernante de George Sand" à Bxl le 23/04

Sensible et pleine d’esprit, cette pièce retrace la destinée de Marie Caillaud – petite paysanne berrichonne qui entre à 11 ans au service de George Sand. Marie ne sit pas encore qu'on l'appellera "Marie des poules" ni qu'elle apprendra à lir, écrire et jouer la comédie...

Un spectacle de Gérard Savoisin qui a remporté le Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé pour Béatrice Agenin

"Marie des poules, Gouvernante de George Sand" est à voir au Wolubilis ce samedi 23 avril 20h30

