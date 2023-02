Vos places pour Lous and The Yakuza à l'AB le 7/02

Depuis ses débuts en 2019 et son premier single "Dilemme", l’artiste belgo-congolaise intrigue, charme et interpelle. Reconnue en Belgique et sur la scène internationale, son langage est universel et défie les barrières linguistiques et culturelles. En 2020, elle bluffe critiques et public avec son premier album "Gore". Son charisme, ses mélodies et ses textes lui confèrent une personnalité inclassable, teintée de poésie inspirée et dansante.

Lous and the Yakuza nous propose son deuxième album, porté par "Hiroshima", un titre accrocheur qui confirme un talent, sur la scène de l'Ancienne Belgique le mardi 7 février à 20h.

