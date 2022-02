Vos places pour " Lorsque Françoise paraît" le 25/02 au Wolubilis

Vous aimez les parcours de vie incroyables et les personnages inspirants ? Succombez au charme de ce spectacle frais, émouvant et drôle qui retrace la vie surprenante de Françoise Dolto.

" Lorsque Françoise paraît" est un texte d’Eric Bu, brillamment interprété par trois comédiens. Le titre vient de l’émission Lorsque l’enfant paraît diffusée sur France Inter dans les années 80.

Une pièce à voir le vendredi 25 février 20h au Wolubilis (Bxl).

