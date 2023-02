Vos places pour "Les gros patinent bien " à Liège le 14/02

Assis à l’avant-scène, un charnu comédien shakespearien relate et chante l’incroyable épopée à travers l’Europe d’un homme – son ancêtre peut-être – au bord d’un fjord au fin fond des îles Féroé, reçut la malédiction d’une sirène pêchée par mégarde dans les eaux gelées... Un acolyte en maillot de bain, aussi speedé et osseux que l’autre est statique et joufflu, glane ici et là boîtes et carton, qu’il assemble, colle, déchire, gribouille de feutre noir, et s’échine à les manier en guise d’illustrations des personnages, paysages.

Ces deux clowns qui n’en sont pas nous entraînent dans une vrille burlesque cultivant l’hilarité en continu.

" Les gros patinent bien " est à voir au Théâtre de Liège le mardi 14 février à 20h.

