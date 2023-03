Vos places pour "Les deux papes" à la Comédie Claude Volter le 30/03

En désaccord avec la direction de l'Église Catholique, le Cardinal argentin Bergoglio, futur Pape François, demande en 2012 au pape Benoît XVI la permission de démissionner. Il compte prendre sa retraite tout en continuant à servir l'Église en tant que prêtre local. Benoît XVI convoque alors son plus sévère critique et futur successeur à Rome, afin de lui révéler son intention de quitter lui aussi ses fonctions. Derrière les murs du Vatican, les deux hommes confrontent leurs valeurs et visions du monde afin de trouver un terrain d'entente pour plus d'un milliard de fidèles.

Voici le synopsis du spectacle "Les deux papes", adapté et traduit en français par Catherine Claeys.

Intreprété par Michel de Warzée et Alexandre von Sivers.

La Pemière vous offre des places pour 2 personnes pour le jeudi 30 mars à 20h15 à la Comédie Royale Claude Volter (1150 Woluwe St-Pierre).

