Vos places pour les chorégraphies de "Double meurtre" à La Louvière le 24/05

Le chorégraphe de renommée internationale Hofesh Shechter présente deux ballets, deux pièces résolument contrastées pour notre époque. Il instrumente un "Double meurtre" dans une danse de la mort rageuse et hypnotique, où fascination pour la violence et absolu besoin de résilience se répondent. En première partie Clowns, un clin d’œil sarcastique à notre indifférence croissante à l’égard de la violence. Ensuite, comme antidote à la première pièce, la nouvelle création de Shechter, The Fix, apporte sur scène une énergie tendre et fragile. Une danse vibrante et meurtrière mais aussi un temps pour déposer les armes, contempler les dégâts, panser et repenser les blessures, un temps pour réparer les vivants.

Double meurtre est à voir au Théâtre de La Louvière le mercredi 24 mai à 20h.

