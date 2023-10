Vos places pour "Les 39 marches" au TTO le 24/10

Pièce mythique inspirée d’un roman d’espionnage écrit par l’anglais John Buchan (The Thirty-Nine Steps, 1915) et du film éponyme réalisé par un maître du suspens, la pièce " Les 39 marches" débarque au Théâtre de la Toison d'Or (TTO) à Bruxelles !

On suit le personnage de Richard Hannay qui se lance dans une course-poursuite entre l’Écosse et l’Angleterre aux prises avec une organisation secrète criminelle qui poursuit le sombre dessein de déclencher une guerre en Europe. Sur scène, quatre comédiens caméléons incarnent 36 personnages, dans une performance échevelée aussi physique que schizophrénique où ils n’auront pas le temps de souffler… Et vous non plus ! Envie de découvrir ce théâtre d'action ? La Première vous offre des places pour le mardi 2 octobre 20h30 au Toison d'Or (TTO) à Bruxelles.

