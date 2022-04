Vos places pour le spectacle promenade "Florete flores" à l'Abbaye de Floreffe le 7 ou 8 mai

De 1121 à 2021, le bourg et l’abbaye de Floreffe ont écrit l’Histoire et donné le jour à d’incomparables trésors patrimoniaux. Faisant preuve de vigueur éducative, industrieuse et religieuse, ils ont également connu guerres et ravages.

Ces neuf siècles ont inspiré neuf scènes de théâtre de 20′, ainsi qu’un film de 30′ à voir lors d'un grand spectacle-promenade " Floreste Flores" les samedi 7 et dimanche 8 mai (avec deux représentations chaque jour à 10h ou à 16h au choix et sur réservation !)

