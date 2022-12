Vos places pour le spectacle "Mémoire de forêt" au château de Rixensart le 9/12

D’où provient ce que l’on ressent, le soir, au pied du château de Rixensart ? Ce sentiment étrange d’être protégé. Ici où tout respire le calme, l’apaisement et la sérénité.

On raconte que ce lieu a toujours été habité par les esprits de la forêt. Depuis la nuit des temps, ils veillent sur la colline du château où naissent plusieurs sources. Les anciens connaissaient la colline aux sources et ses vertus magiques. A travers les siècles, tous ceux qui ont vécu en ces murs y ont trouvé un havre de paix. Un lieu hors du monde, presque hors du temps. Et si ce lieu se souvenait encore du temps où rien n’existait ici ; rien qu’une forêt et une rivière…

"Mémoire de forêt" est n spectacle de 35min à voir au Château de Rixensart jusqu'au 11 décembre, avec 3 représentations par jour à 18h, 19h OU 20h)

