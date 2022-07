Vos places pour le spectacle "La guerre des boutons- Made in Belgium" à Rixensart

À l'origine, l'histoire de " La guerre des boutons" oppose 2 groupes d'enfants de villages voisins qui se livrent une guerre à la fois drôle et captivante. Mais Damien De Dobbeleer et Gernot Lambert l'ont adaptée à la sauce belge. Ainsi, l’intrigue se déplace à la frontière linguistique belge et colle à l'actualité́ et à l'histoire politique de la Belgique. D'un côté, un village wallon, de l'autre, un village flamand...

" La guerre des boutons - Made in Belgium " est à voir en plein air au Château de Mérode à Rixensart du 19/07 au 13/08.

La Première vous offre des codes pour le découvrir le jour de votre choix pour 4 personnes en réservant sur le site de l'événement (selon les disponibilités).

Intéressé.e ? Tentez votre chance d'être nos invités en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les gagnants recevront leur code et la procédure pour leur réservation par email. Vérifiez vos 'spams' ou courriers indésirables]