Vos places pour le spectacle de Vérinique Gallo le 30/06 à Stavelot

Les Vacances Théâtre de Stavelot (VTS), un des festivals les plus appréciés en été, revient dans des conditions enfin normalisées. Dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Stavelot, sa cour, ses caves, ses salles, et bien sûr son grand chapiteau. L’édition 2022 ne faillira pas à la règle : on s’y amusera, on se détendra, on réfléchira !

La comédienne, romancière et chroniqueuse- et star des réseaux sociaux (youtube en tête), Véronique Gallo ouvrira le festival le jeudi 30 juin 20h30 avec son dernier spectacle en date, Femme de vie, sous le chapiteau de l'Abbaye de Stavelot. Où il est question de se mettre à l'écoute de soi, de son corps, de la nature.

La Première vous offre 2 places. Intéressé.e et libre ?

Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[ Les noms des gagnants seront envoyés à l'organisateur sur une 'guest list']