Vos places pour "Le Silence" au Théâtre de Liège, le 6/04

La compagnie théâtrale dublinoise Dead Centre s’associe au cinéaste Grant Gee, qui assure les vidéos en live, pour adapter "Le Silence" d'Ingmar Bergman au théâtre.

Synopsis : Sœurs rivales, Anna et Ester regagnent la Suède accompagnées de Johan, l’enfant d’Anna. Ester tombe malade. Une halte s’impose à Timoka, ville mystérieuse au bord de l’insurrection militaire. où les habitants parlent une langue que le trio ne comprend pas. Dans ce climat de guerre, fait également rage le conflit opposant les sœurs. Laissé sans surveillance, Johan flâne dans les couloirs de l’hôtel...

"Le Silence" est une réflexion sur les frontières entre deux âmes, entre langues et nations, maladie et santé, vie et mort. Un spectacle joué en suédois surtitré en français à voir le jeudi 6 avril à 20h au Théâtre de Liège.

La Première vous offre des places pour 2 personnes. Intéressé et libre ? Complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question.