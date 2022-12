Vos places pour "Le Sablier de Noël" à l'église du Sablon le 27/12

Si le temps ne nous rend pas plus sages, au moins nous apprend-il à vivre d’espoir, au rythme éternel des aiguilles du cadran des horloges… Mais - ô drame ! - en cette nuit magique, les heures semblent avoir arrêté leur décompte. Il faudra dès lors toute la science du Sablier de Noël pour remettre les pendules à l’heure avec sa clé magique, afin que sonnent les douze coups de minuit, oracle d’un espoir renouvelé !

Luc PETIT allie toutes les disciplines et les moyens techniques les plus innovants afin de présenter, à chaque spectacle, des atmosphères surprenantes et magiques.►► Plus d'infos dans l'article ICI

Le Sablier de Noël est à découvrir le mardi 27 décembre 19h30 en l'église Notre-Dame du Sablon (Bruxelles).

