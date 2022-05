Vos places pour le Mithra Jazz à Liège 2022

Le Mithra Jazz à Liège est un prestigieux rendez-vous d'artistes jazz belges et étrangers. Tous les styles sont présents, du plus classique au plus original ! 4 soirées de concerts dans 7 salles différentes du 12 au 15 mai !

La Première vous offre 2 places au choix pour :

Le concert de Manu Katché le jeudi 12 mai 20h au Forum

20h au Forum Le concert de Stacey Kent le vendredi 13 mai 20h au Forum

20h au Forum Des Pass pour les concert de la place Xavier Neujean (y compris Réflektor) le samedi 14 mai

