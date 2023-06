Vos places pour le Maître-Chanteur à l'Abbaye de Floreffe le 30/06

Nous sommes au milieu du 20ème siècle ! On ne le sait pas encore mais l’invention du disque phonographique va révolutionner la musique ! La jeune Maria, fille de bonne famille, rêve de devenir la voix du siècle. Elle se rend chez son professeur de chant pour une dernière répétition, la veille de la finale du plus prestigieux des concours internationaux, habitée de passions, d’envies mais aussi de doutes. Son Maître-Chanteur est un vieux baryton "ancienne école", drôle et sévère à la fois, dont la seule envie est d’enseigner à sa jeune protégée l’art absolu du chant. Un duo qui va nous entrainer dans les plus beaux airs d’opéra, mais pas que...

"Le Maître-Chanteur" est à voir le vendredi 30 juin 20h à l'Abbaye de Floreffe, dans le cadre de la Caravane des artistes.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.