Vos places pour le Grand Prix de F1 de Spa-Francorchamps

Le circuit de Spa-Francorchamps est l’un des plus populaires auprès des pilotes et des fans de courses automobiles.



C’est en 1979 que le circuit a été totalement modifié pour correspondre aux normes de sécurité des grandes courses automobiles et notamment de la Formule 1. La piste actuelle a une longueur de 7,395 km.

Alternant les longues lignes droites et les courbes rapides, la piste est très technique. Par ses virages en dévers, son épingle très lente (La Source), et le célèbre " Raidillon " (Eau Rouge), ce circuit offre aux pilotes et aux spectateurs des sensations inconnues sur les autres circuits.



Le temps belge, capricieux, réserve parfois des surprises de taille. Ainsi, il arrive qu’il pleuve sur une partie du circuit alors que l’autre reste au sec. Mais quel que soit le temps, pour beaucoup, ce circuit reste " L’un des plus beaux circuits du monde ".