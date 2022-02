Vos places pour le Grand Cactus du 9 février disponibles ce soir !

Dès ce soir, à 20 heures, vous pourrez acheter vos places pour le prochain enregistrement du Grand Cactus, prévu ce mercredi 9 février ! Rendez-vous sur www.rtbf.be/ticket

Le prix de la place est de 8€, vous pouvez acheter maximum 4 places par personne. Le code-barres que vous recevrez sera nécessaire à l’entrée (via papier ou smartphone). Un code-barres par place.

Le public est attendu à 19h30 Boulevard Raymond Poincaré 15, 4020 Liège. Le parking du centre commercial Médiacité est accessible, à vos frais, et à deux pas du studio de la RTBF.

L’enregistrement débute vers 20 heures et se termine vers 22h45.

"Covid Safe Ticket" + pièce d’identité obligatoires pour accéder au studio.

Veuillez noter que l’accès au studio sera malheureusement refusé à toute personne qui ne pourrait pas présenter ces deux documents. De plus, l’accès au studio est autorisé uniquement aux plus de 12 ans, et requiert, dès cet âge, le Covid Safe Ticket. Si l’accès au studio est refusé, faute de Covid Safe Ticket ou si le participant est âgé de moins de 12 ans, les tickets ne pourront pas être remboursés.

Covid Safe Ticket (QR code, sous format électronique ou en version papier) :

* Une vaccination complète + 2 semaines lorsque le vaccin requiert deux doses et de + 4 semaines lorsque le vaccin ne requiert qu’une dose.

Ou

* Un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le début de l’évènement.

Ou

* Un certificat de rétablissement au Covid-19 obtenu suite à une contamination inférieure à 180 jours.

Vous le trouverez sous forme de QR code, via l’application CovidSafe.be ou via le site masante.belgique.be.

Le port du masque est obligatoire dans tout temps dans le bâtiment et lors de l’enregistrement.

Les dates pour 2022 seront communiquées, dans le courant du mois de décembre, sur les réseaux sociaux de l’émission.

Bonne chance !