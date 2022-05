Vos places pour le film "Frère et soeur " dans le ciné de votre choix !

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Voici le synopsis du film drame "Frère et soeur", réalisé par Arnaud Desplechin. Avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud.

Le film est en compétition officielle au Festival de Cannes.

Le film sort en salles mercredi 1er juin. [Interdit aux moins de 12 ans].

La Première vous offre des tickets pour 2 personnes pour le découvrir dans le ciné de votre choix.

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.