Vos places pour le festival Emulation à Liège le 15 et le 18/04

Le Théâtre de Liège vous propose la dixième édition de son Festival Émulation qui investit six salles, réparties dans quatre lieux emblématiques de la vie culturelle liégeoise. Durant six jours, du dimanche 16 au samedi 22 avril, le Cité Miroir, la courte Échelle, le musée de la Boverie et le Théâtre de Liège.

►►Plus d'infos dans l'article ICI

Envie de découvertes théâtrales rafraichissantes ? La Première vous offre des places pour un spectacle parmi :

"Nous voudrions vivre", au Théâtre de la Courte échelle en avant-première le samedi 15 avril à 18h

en avant-première "La Fracture" au Théâtre de Liège le mardi 18 avril à 19h

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos palces via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en réondant à la question.