Vos places pour "Le Facteur Cheval" au Palace d'Ath le 26/09

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire. La plupart des gens qualifient une telle entreprise de folie, mais c’était un fou génial.

" Le facteur Cheval ou le rêve d'un fou" d'après le roman de Nadine Monfils, mis en scène par Alain Leempoel avec Elliot Jenicot dans le rôle titre.

le mardi 26 septembre à 20h au Palace d'Ath.

