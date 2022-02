Vos places pour "Le Dragon" au PBA de Charleroi le 18/02

Après Richard III et Thyeste,Thomas Joly met toute son énergie au service du texte d'Evgueni Schwartz : Le Dragon.

Une parabole, éminemment politique sous forme de conte fantastique.

Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Les autorités locales, complices et serviles, se plient à tous les caprices du monstre dont celui de sacrifier plusieurs têtes de bétail par jour et une vierge chaque année, jusqu’à l’arrivée de Lancelot…

" Le Dragon " est à voir au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le vendredi 18 février à 19h, suivi par une rencontre avec les artistes !

Intéressé par l'une de ces offres et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]