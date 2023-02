Vos places pour le concertde George Ezra à Bxl le 5/03

Le pétillant chanteur anglais viendra, guitare à la main, réchauffer nos cœurs sur la scène de Forest National avec un tout nouveau show et son dernier album “Gold Rush Kid”, en poche. De “Budapest” à “Blame It On Me” en passant par “Paradise”, “Shotgun” et bien sûr ses derniers singles “Anyone For You” et “Green Green Grass”, Georges Ezra nous prépare une fête totale qui va vous faire danser !

►► Plus d'infos dans l'article ICI

La Pemière vous offre des places pour 2 personnes pour le dimanche 5 mars 20h à Forest National.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.