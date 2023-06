Vos places pour le concert hommage à Arno à l'AB le 18/06

Début 2022, Arno fait une intervention poignante sur les ondes de Radio 1. À cette occasion, il annonce ‘Les yeux de ma mère’ par une phrase sans équivoque, (tristement) prophétique puisqu'il retrounera auprès de sa mère le 23 avril 2022... Mais l’intervention radiophonique d’Arno marquera l’histoire pour une autre raison. Ce soir-là, en coulisse, Arno demande de lui rendre, après sa mort, un précieux hommage dans sa salle bien-aimée : l’AB (L'Ancienne Belgique) !

Selon ses souhaits, la programmation devra se composer d’artistes ayant reçu sa totale bénédiction : des musiciens avec qui il entra dans l’histoire de la musique, noua de lumineuses collaborations, ou auxquels il vouait une profonde admiration.

Ainsi, on retrouvera sur scène Salvatore Adamo, Jane Birkin, Mélanie De Biasio, Tom Barman, Zwangere Guy, BJ Scott, Patricia Kaas, …

La Première vous invite à ce concert hommage à Arno le dimanche 18 juin à 19h à l'AB !

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les gagnant recevront leurs e-tickets par courriel. Surveilez donc bien votre boîte mail/spams ce vendredi]