Vos places pour le concert de The Sparks au Cirque Royal le 20/06

Après plus d'un demi siècle de carrière, le groupe The SPARKS a sorti son 26e album, " The Girl Is Crying In Her Latte ". Ron et Russell Mael continuent sur leur lancée, poursuivant une carrière aussi unique qu’intransigeante. Un album avec lequel ils sont partis pour une trounée mondiale... avec un passage par la Belgique !

En effet, The Sparks sera au Cirque royal à Bruxelles le mardi 20 juin 20h30.

►►Plus d'infos dans l'article en homepage ICI

La Première vous y invite. Intéressé et libre ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.