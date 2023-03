Vos places pour le concert de Tamino le 23/03 à Forest National !

C'est l’artiste belge du moment. Prénommé Tamino, pour rendre hommage au personnage de l’opéra de Mozart La Flûte enchantée, son actualité déborde de belles surprises comme son nouvel album, avec son magnifique duo avec Angèle sur le titre "Sunflower". Le jeune Anversois de 26 ans emmène ses auditeurs dans un voyage musical envoûtant et chaleureux en mélangent cordes orientales et piano mis au service de sa voix ténébreuse.

Tamino sera sur la scène de Forest National le jeudi 23 mars à 20h. La Première vous offre des places !Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.