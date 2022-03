Vos places pour le concert de Skunk Anansie à la Lotto Arena d’Anvers !

Skunk Anansie sera de passage chez nous le 2 avril à la Lotto Arena d’Anvers. Tentez de gagner vos places pour ce concert en écoutant l’émission Classic 21 Underground ce mercredi 23 mars dès 21h !

Le groupe de Brighton est récemment revenu avec son nouveau titre "Can’t Take You Anywhere".

"Ce morceau est une arme à double tranchant", déclare la chanteuse Skin. "Nous avons tous cet ami que nous aimons mais qui nous embarrasse totalement, un compagnon qui n’a pas de bouton d’arrêt ni de filtre. Donc, s’il ne perd pas ses téléphone/clés/manteau, il dit des choses qui vont certainement vous faire perdre tous vos autres potes !"

"Cette chanson parle de la polarisation actuelle du monde et de la prudence dont vous avez besoin. Il s’agit de faire face au nouvel ordre mondial de l’amitié, car jamais auparavant je n’ai eu de grands amis de longue date qui ont développé des opinions complètement opposées aux miennes. Il s’agit de naviguer et comprendre les gens, maintenir l’amour et le respect mais aussi rester ferme dans vos opinions."