Vos places pour le concert de ROSCOE au Botanique le 26/03

Après 6 années de silence, Roscoe est de retour. Le premier single " SO FAR SO LONG ", de leur nouvel album est un titre lumineux qui apporte une nouvelle couleur à la palette déjà bien variée du groupe liégeois. Le résultat ? Un son dense, solide et des beats syncopés qui s’entremêlent avec des riffs de steel drum imparables.

Roscoe revient donc dans le game après avoir composé et coécrit City Lights qui avait mené Blanche jusqu’en 4e place au concours Eurovision.

Ils vous présenteront live leur nouvel album ce jeudi 24 mars 20h au Botanique ( concert initialement prévu le 16/12/2021)

