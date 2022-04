Vos places pour le concert de RHYE à Bruxelles le 9/04

Entre Pop, R&B et Soul, la musique de Mike Milosh alias Rhye nous plonge dans son univers envoutant. Il présentera son dernier album, ‘Home’, ce printemps lors d’une tournée européenne passe par Bruxelles, au Cirque Royal le samedi 9 avril 20h !

Porté par les remarquables “Black Rain”, “Come In Closer” et “Beautiful”, l’album se concentre sur l’idée que la maison est le centre de la créativité et de la communauté.

Plus d'infos dans l'article ici.

