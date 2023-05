Vos places pour le concert de Pierre De Maere à l'AB le 18/05

Il construit déjà sa vie comme une œuvre, artiste sublimé par l'art, profondément libre, irradié par l'instinct, insolemment lucide malgré une vingtaine à peine sonnante. C'est en 2022 et la sortie de son premier EP "Regrets" que Pierre de Maere avait lancé les hostilités. Les chansons invitent à vivre sans complexes et à ressentir sans limites. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d'or "Un jour je marierai un ange", des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Après sa récompense aux Victoires de la Musique, l'artiste sera en concert à l’Ancienne Belgique le jeudi 18 mai 20h (ouverture de sportes 19h). L'occasion de découvrir son premier album, sorti en janvier dernier !

