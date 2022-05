Vos places pour le concert de Noé Preszow au W:Halll le 1/06

Auteur-compositeur-interprète bruxellois, Noé Preszow a fait sa place dans le paysage musical francophone depuis la sortie de son premier single ‘A Nous’ en mars 2020 . Son premier album est salué par la critique en Belgique comme en France.

Ses chansons nous emmènent dans son univers particulier où solidarité et solitude cohabitent. Un artiste à voir sur scène sans tarder. Et ça tombe bien car Noé Preszow sera sur la scène du W:halll le 1er juin à 20h30.

La Première vous offre 2 places.

►►Plus d'infos dans l'article en homepage.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.