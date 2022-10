Vos places pour le concert de -M- à Forest National le 14/10

-M- fait son retour sur scène avec un tout nouveau spectacle "En Rêvalité"

Réécoutez ses plus grands succès et les titres de son nouvel album "Rêvalité". Matthieu Chedid sort une nouvelle panoplie de son double, M.

►► Plus d'infos dans l'article en homepage.

- M - sera à Forest National le vendredi 14 octobre 20h ! La Première vous y invite...

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les repomporter via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.

[Les noms des gagnants seront repris sur une liste à l'accueil de la salle]