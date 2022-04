Vos places pour le concert de Jordan Rakei le 14/04 à l'AB !

Avec son nouvel album intitulé “What We Call Life” - dont vous avez peut-être entendu les singles ‘Family’, ‘Send My Love’ et ‘Bruises’ - et avec une tournée au travers l’Europe pour 2022 ! C’est l’actualité foisonnante de Jordan Rakei, un artiste néo-zélandais multi-facettes !

►►► Plus d'infos dans l'article ICI.

Jordan Rakei sera en concert à l'Ancienne Belgique (AB) le jeudi 14 avril 20h.

La Première vous offre 2 places. Intéressé et libre ?

