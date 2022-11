Vos places pour le concert de Jean-Louis-Murat à Mouscron le 25/11

A l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, le chanteur reprend la route avec de nouvelles chansons, créées, enregistrées et produites durant ces derniers mois dans son Auvergne natale. Entre folk/pop langoureuse, blues/rock rustique et chanson à textes poétiquement marquants, l'artiste publie régulièrement des disques qui tirent l'auditeur vers le haut.L'album "La vraie vie de Buck John" affiche une facette beaucoup plus optimiste et joueuse de Jean-Louis Murat.

Un album aux sonorités western et groovy que Jean-Louis Murat nous présente sur la scène du Centre culturel de Mouscron le vendredi 25 novembre à 20h.

