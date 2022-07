Vos places pour le concert de Jack White le samedi 16 juillet à Forest National !

Jack White, membre fondateur des célèbres The White Stripes, The Raconteurs et The Dead Weather, détenteur de 12 Grammy Awards et 36 nominations revient sur le devant de la scène avec non pas un mais deux nouveaux albums. Début avril, l’Américain sortait “Fear Of The Dawn” porté par un solide single ‘Taking Me Back’, qui sera suivi en juillet prochain par une cinquième plaque intitulée “Entering Heaven Alive”. Pour fêter ce planning exceptionnel, Jack White s’est lancé dans une grande tournée internationale qui s’arrêtera le samedi 16 juillet à Forest National.

Classic 21 vous offre vos tickets pour ce concert ce jeudi 7 juillet. Pour les remporter, soyez bien attentifs, toutes les instructions vous seront données sur antenne tout au long de la journée !

Auteur, compositeur et interprète au talent salué par tous, Jack White est une l’une des figures les plus respectées et emblématiques de la scène rock internationale. À l’origine de tubes intemporels tels que ‘Seven Nation Army’ ou encore ‘Steady As She Goes’, le musicien cumule les récompenses et les disques d’or et de platine. Son premier album solo, “Blunderbuss”, sort en 2012 et décroche 5 Grammy Awards dont ceux du " Best Rock Album " et " Album of the Year ". Il continuera sur sa lancée avec “Lazaretto” en 2014 et ”Boarding House Beach” en 2018 sur lesquels il affirme sa personnalité artistique en trustant les sommets des charts du monde entier. Après avoir offert à ses fans un premier Best of en 2020, avec ”The White Stripes Greatest Hits” les bonnes nouvelles vont continuer à s’enchainer. Cette année, Jack White nous offrira donc deux nouveaux albums ainsi qu’un concert bruxellois, qu’aucun amateur de rock ne devra rater.

Rendez-vous le 16 juillet à Forest National, pour un show exceptionnel, dont il a le secret.

Toutes les infos ici.