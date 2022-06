Vos places pour le concert de Elbow à Forest National le 16/06

Le groupe britannique Elbow nous fait vibrer depuis vingt ans et à dévoilé en 2019 un huitième album studio intitulé “Giants of All Sizes”. Le voici de retour en live. Le passionnant Guy Garvey et ses complices feront une halte en Belgique le jeudi 16 juin 2022 à Forest National ! (Un concert initialement qui fut prévu en mars 2020 pour être reporté plusieurs fois en raison de la pandémie du Covid).

Avec en Special Guest : JESCA HOOP et en interlude musical : PETER ALEXANDER JOBSON

La Première vous offre des places pour 2 personnes.

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.