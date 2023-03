Vos places pour le concert de Dianne Reeves à BOZAR le 29/03

Avec sa virtuosité à couper le souffle, sa capacité d’improvisation et son regard unique sur le jazz, Dianne Reeves est considérée comme l’une des plus grandes vocalistes de jazz de tous les temps. Sans aucun effort, elle mélange le R&B, la musique latine et la pop, accompagnée par ses musiciens.

Elle sera à BOZAR le mercredi 29 mars à 20h pour un concert vocal inoubliable qui met en lumière toutes les facettes !

La Première vous y invite ! Intéressé et libre ?

Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.