Vos places pour le concert de Daniel Auteuil à Auderghem le 2/02

On connaissait déjà l'acteur depuis de nombreuses années. Voilà qu'il a sorti un album " Si vous m’aviez connu " et est en tournée avec son spectacle musical " Déjeuner en l’air ". Inspiré de textes de grands auteurs, Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau spectacle musical sa passion pour la musique et la composition.

►►Plus d'infos dans l'article ICI.

Daniel Auteuil sera au Centre culturel d'Auderghem le jeudi 2 février 20h.

