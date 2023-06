Vos places pour le concert de Billy Gibbons au Cirque Royal le 8 juillet

Billy Gibbons de ZZ TOP fera escale à Bruxelles ce 8 juillet au Cirque Royal pour sa tournée The Big One – Part 1, et Classic 21 vous offre vos entrées pour ce concert ce vendredi 30 juin !

Billy F Gibbons prolonge sa carrière solo et a annoncé une série de concerts sous son nom pour la fin du printemps et le début de l’été 2023. Cette tournée européenne fera halte dans plusieurs salles de concert et festivals. Le trio, emmené par Gibbons à la guitare et au chant, entouré de Matt Sorum à la batterie (The Cult, Guns ‘N’Roses, Velvet Revolver) et du guitariste gaucher Austin Hanks – qui a déjà collaboré avec Gibbons – insufflera à la formation un incroyable rythme et une puissance époustouflante.

Il y a quelques années, Gibbons, leader de ZZ Top pendant plus d’un demi-siècle, s’est lancé avec bonheur dans des explorations musicales en solo. Ce projet parallèle a déjà débouché sur trois albums studio – des succès commerciaux encensés par la critique : " Perfectamundo " sorti en 2015, aux sonorités afro-cubaines, " The Big Bad Blues " (2018) du rock ancré dans le blues, et " Hardware " (2021), particulièrement plébiscité. Lors de leurs premiers roadshows, Gibbons & co avaient présenté Perfectamundo et The Big Bad Blues. Cette nouvelle tournée 2023 sera pour eux l’occasion de mettre à l’honneur les trois albums.

Lors de cette nouvelle tournée, Billy G et ses musiciens feront halte dans 12 pays. Au programme, 20 dates étalées sur quatre semaines. Le coup d’envoi sera donné le 10 juin à Solvesborg, en Suède. Les dates de leur tournée européenne (dans des salles et festivals) sont connues : le trio se produira en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Allemagne, en République tchèque, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Belgique avant de terminer aux Pays-Bas, où Billy F Gibbons et ses musiciens feront provisoirement leurs adieux à l’Europe, le 9 juillet, au Bospop Festival à Wert.

Billy F Gibbons se réjouit déjà : " Les dernières dates avec les ZZ ont été électriques, nous voulions revivre cette énergie folle et nous éclater avec nos alter ego cette fois. CETTE tournée en est l’occasion rêvée ! Hâte de faire vivre à nos amis d’Europe et de Grande-Bretagne l’expérience BFG. À très vite ! "