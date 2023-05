Auteur, compositeur, interprète et écrivain, Bertrand Belin fait partie de ces artistes qui savent tout faire. Il a inventé son propre style entre rock et pop ! Son timbre grave, ses accroches brutes et sa voix feutrée font de lui un artiste à part.

Venez découvrir son 7e album, Tambour Vision, au Théâtre Le Manège à Mons le vendredi 18 mai 20h. La Première vous y invite !

