Vos places pour le concert d'Ozark Henry à Wavre le 4/02

Depuis que David Bowie a salué le premier album d’Ozark Henry en 1996 comme l’un de ses favoris, l’artiste belge a produit de la musique avec un grand succès allant de l’électro avant-gardiste à la musique pop et classique.

Ozark Henry célèbre le 20ème anniversaire de son album à succès " Birthmarks " par une tournée digne de ce nom. Pour cette sortie anniversaire, le chanteur a réenregistré le single le plus populaire de l'album, ‘Sweet Instigator’, avec la chanteuse et actrice néerlandaise Ellen ten Damme.

Ozark Henry sera le samedi 4 février 20h à La Sucrerie à Wavre. La Première vous offre des palces pour 2 personnes.

