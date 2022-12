Vos places pour le concert d'IBEYI à l'AB le 6/12

Le groupe Ibeyi (" jumelles " en langue yoruba) est un groupe musical féminin français, d'origine cubaine, composé des sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Díaz.

Le duo mélange la culture yoruba avec d'autres genres musicaux tels que la soul, le R&B, le Downtempo, et le hip hop. Elles rendent également hommage à Santería, syncrétisme pratiqué par de nombreux Afro-Cubains. Plus d'infos sur leur site web.

Elle nous reviennent avec leur troisième album " Spell 31 " qu'elles nous présentent sur le scène de l'Ancienne Belgique à Bruxelles le mardi 6 décembre 20h. La Première vous y invite.

