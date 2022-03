Vos places pour "Lawrence d'Arabie" au Wolubilis le 9/03

Avec Lawrence d’Arabie, le spectateur embarque pour un périple flamboyant, le destin d’un homme hors du commun au centre d’une œuvre littéraire et cinématographique. Un dépaysement garanti dans le sillage d’un jeune archéologue britannique devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale.

De l’Angleterre au Caire ou en plein désert, on prend du sable plein les yeux, on vibre pour les combats, on s’émeut des trahisons dont les échos résonnent encore aujourd’hui.

La mise en scène inventive, le talent et l’énergie des 8 comédiens et des 3 musiciens, font rêver. L’auteur et metteur en scène Éric Bouvron s’y entend pour revisiter les personnages hauts en couleurs, comme il avait connu le succès avec "Les Cavaliers de Kessel", (Molière du meilleur spectacle du Théâtre Privé).

Lawrence d'Arabie est à voir le mercredi 9 mars 20h au Wolubilis (Bxl)

[Concours et événement selon les mesures sanitaires en vigueur]