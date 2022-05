Vos places pour la " Trilogie romaine" à l'OPRL(Liège) le 28/05

De 1916 à 1928, Ottorino Respighi réalise avec Les fontaines de Rome, Les pins de Rome et Les fêtes romaines, trois cartes postales sonores particulièrement suggestives de la Ville Éternelle.

En 2022, le collectif catalan La Fura dels Baus associe cette " Trilogie romaine " aux créations vidéo du cinéaste et photographe français Emmanuel Carlier qui constituent autant de variations, sensuelles et psychédéliques, sur l’eau, l’arbre, la pierre et l’humain.

Cette " Trilogie romaine" est à voir et écouter le samedi 28 mai 20h à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège (OPRL) [ durée: 75 min].

