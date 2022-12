Vos places pour la Revue des Galeries le 27/12

Annonciatrice des fêtes, La Revue des Galeries revient de façon humoristique et satirique sur l'année écoulée : belge, internationale, politique, sociale, sportive, musicale... L'actualité, sous toutes ses formes et sous tous ses angles, est revue et décortiquée par la troupe :

Avec Bernard Lefrancq, Angélique Leleux, Arnaud Van Parys, Marie-Sylvie Hubot, Gauthier Bourgois, Frédéric Celini, Natasha Henry, Enora Oplinus, Pierre Pigeolet et Bénédicte Philippon.

La Première vous offre des places pour 2 personnes pour la découvrir le mardi 27 décembre 20h15 au Théâtre Royal des Galeries (Bruxelles).

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités en remplissant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.