Vos places pour "La Reprise - Histoire du Théâtre" à Liège le 5/10

Metteur en scène de renommée internationale, directeur du NTGent, Milo Rau s’empare du terrible fait divers qui a bouleversé Liège en 2012. Avec son équipe de six acteurs, professionnels ou amateurs, Milo Rau rencontre famille, ex-petit ami, agresseur et avocats en lien avec l’affaire.

Alternant violence et pudeur, réalité et fiction, émotion et humour, tout est d’une implacable justesse sur scène, devenue espace d’observation, de témoignages, d’analyses et de réparation. Cette reconstitution, à la fois documentaire et allégorique, nous ramène à la genèse de la tragédie en atteignant le cœur de la “condition humaine” lors d’une célébration du théâtre qui en représentant le monde le modifie.

" La Reprise. Histoire(s) du Théâtre " est à voir au Théâtre de Liège le mercredi 5 octobre à 19h.

